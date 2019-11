Les Flames ont écrasé la Lituanie, qui n'a pas existé sur la pelouse de Louvain.

Cela ne devait être qu’une formalité, entre une équipe classée 107e au ranking FIFA et une sélection bien décidée à finir son année en beauté. Et bien le scénario écrit à l’avance s’est bel et bien réalisé. Tant pis pour le suspense, tant mieux pour les amateurs de buts.

Car dès la mi-temps, les Red Flames menaient déjà 3-0, grâce à un doublé de Tine De Caigny et un but contre son camp un peu stupide. Et encore, le score aurait pu être bien plus sévère pour des Lituaniennes qui faisaient ce qu’elles pouvaient.

(...)