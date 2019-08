C’est à Bruxelles qu’avait lieu le premier World’s Women Football Summit. L’occasion pour l’Union belge de mettre en avant ses solutions pour ne pas voir l’engouement suscité par et pour les joueuses cet été retomber aussitôt. Surtout quand on sait qu’il y a vraiment un beau coup à jouer: en effet, l’UB renseigne près de 40 000 adhérentes en 2019. “Une augmentation de 75% depuis 2013”, explique la fédé. Et celle-ci vise aujourd’hui les 80 000 membres féminines d’ici 2024. Dans le même ordre d’idées, elle souhaite voir les Red Flames atteindre le Top 8 européen (elles sont aujourd’hui la 14e meilleure nation de l’UEFA).

Un vaste plan, intitulé "The World at our feet" ('Le Monde à nos pieds", en VF) a été développé afin de remplir ces objectifs ambitieux. Un plan qui s'articule autour de quatre axes bien précis. Décryptage.

(...)