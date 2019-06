Thierry Dailly, président du RWDM, accueille le grand frère anderlechtois ce samedi (18 h) au stade Machtens pour une grande fête du football bruxellois.

Le café est servi dans une tasse blanche floquée du logo du RWDM. Quatre lettres magiques qui poussent Thierry Dailly à régulièrement se frapper sur le cœur durant l’interview.

S’il vibre pour Molenbeek, sa passion du foot s’étend plus loin que la commune la plus célèbre de la capitale. Dailly, c’est Bruxelles et tout ce qui va avec : la bonhomie, l’humour, le sens de la rigolade et un peu d’exagération lancée avec le sérieux des habitants de la capitale.

"C’est ça la zwanze, hein", se marre-t-il. "Il faut savoir rigoler des autres et de soi, mais aussi bosser quand il le faut. Cet esprit brusseleir n’a pas disparu. Il renaît même en partie grâce au football et à nos projets."

(...)