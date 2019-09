Les chiffres sont têtus. Et permettent de mieux situer les soucis défensifs actuels de l’Allemagne. Pour la troisième fois en moins d’un an, la Mannschaft a affronté les Pays-Bas. Son bilan ? Huit buts concédés face à son rival historique.

Les quatre encaissés ce vendredi soir à Hambourg sont une rareté : Manuel Neuer n’avait connu pareille mésaventure qu’une seule fois en dix ans et 89 sélections lors d’un 4-4 contre la Suède en 2012. Mais le portier, qui doit composer avec la concurrence de plus en plus féroce de Marc-André ter Stegen, d’une régularité rare au FC Barcelone, n’est pas incriminé. Ce qui n’est pas le cas de ses défenseurs.

Le système à trois axiaux de Joachim Löw a pris l’eau de tous les côtés. À droite, Matthias Ginter a vécu un cauchemar et, dans le couloir, Lukas Klostermann a sombré. Placé axial gauche sur son pied droit, Jonathan Tah a, lui, carrément touché le fond. "Je ne veux pas faire de Tah un bouc émissaire mais il y a eu trop d’erreurs et la défense était perdue en seconde période", a résumé Oliver Kahn en référence à ses quatre buts encaissés en… 28 minutes.

(...)