Depuis la fin de la Coupe du monde, Romelu Lukaku a marqué au moins un but dans tous les matchs des Diables. Avec une seule petite exception lors de l’amical Belgique-Pays-Bas (1-1) le 16 octobre 2018, il y a un peu plus d’un an.

Son bilan post-Mondial 2018 est affolant : 8 rencontres disputées et 11 buts inscrits avec l’équipe nationale. L’attaquant en a profité pour dépasser le cap des 50 buts chez les Diables (51) lors du précédent rassemblement grâce à son doublé contre Saint-Marin (9-0).

Il y a pile deux ans, le 14 novembre 2017, Lukaku avait fait tomber le record belge de Paul Van Himst et de Bernard Voorhoof en marquant son 31e but international contre le Japon. Un moment important qui semble déjà bien loin. Avec ses 51 buts, l’attaquant de l’Inter regarde plutôt vers les cimes mondiales. Mais où se situe-t-il vraiment ?

(...)