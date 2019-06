Ce samedi contre la Thaïlande Aline Zeler, joueuse emblématique des Red Flames effectue le dernier match de sa carrière. Une partie qui s'annonce pleine d'émotions.

Un large sourire, des taches de rousseurs, une coupe courte. En 15 ans, Aline Zeler n’a pas changé. Pourtant le temps a passé et ce dimanche elle va souffler ses 36 bougies. Avant cela, samedi, à Louvain, elle jouera sa dernière partie au plus haut niveau. “Mon corps a tout donné, explique la défenseuse centrale. Je préfère garder de l’énergie pour savoir passer du temps dans ma famille et faire des choses moins dirigées.”

(...)