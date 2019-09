Christophe Henrotay est un des agents belges les plus puissants dans le football international. Fils de Roger (ex-joueur du Standard, Charleroi, Liège, ex-secrétaire général du Standard, agent de joueur et actuellement conseiller sportif de La Gantoise), il obtient sa licence d’agent Fifa en 2000.

Il devient vite le conseiller et le meilleur ami de Daniel Van Buyten, mais son portefeuille s’épaissit au fil des années. Actuellement, ses plus grosses pointures sont Thibaut Courtois (Real Madrid) et Yannick Carrasco (Dalian Yifang, en Chine). Dans le passé, il s’est occupé de Fellaini et Mbokani et il a réglé les transferts de Lukaku d’Anderlecht à Chelsea (pour 16 millions) et de Tielemans à Monaco (pour 25 millions).

Ce dernier transfert avait fait des vagues, vu qu’Henrotay avait négocié une commission de 25 % (6,2 millions), à l’insu de Tielemans.

(...)