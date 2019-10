Après un début de saison catastrophique, Lyon a débarqué son entraîneur au début de la semaine. Sylvinho paye des résultats très décevants caractérisés par la défaite dans le derby face à Saint-Etienne. Pour le remplacer, son directeur sportif Juninho a plusieurs noms en tête. Laurent Blanc, Rudi Garcia et un certain... José Mourinho sont cités pour s'emparer du banc. Problème: selon l'emblématique président des Gones, José Mourino ne serait tout simplement pas disponible. En conférence de presse, Aulas a déclaré : "Nous avons eu des échanges assez flatteurs par SMS (NDLR avec José Mourinho). C’est valorisant pour tout le monde. Il n’a pas donné suite à notre proposition de rencontre car il a déjà choisi un autre club." Mais qui pourrait-bien être cet autre club choisi par The Special One ? Pronostic !

1) Le Real Madrid

(...)