L’avenir parisien de la star brésilienne s’écrit désormais en pointillés.

Lorsqu’il ne le fait pas sur les pelouses, c’est en dehors que Neymar fait parler de lui. D’abord avec cette sombre affaire d’accusation de viol puis avec les rumeurs grandissantes d’un départ du Paris Saint-Germain. Chaque journée débute avec son lot de rumeurs et de scoops autour de l’avenir de la superstar blessée à la cheville, pendant que ses compatriotes poursuivent leur parcours à la Copa America.

Le Brésilien ne se sent plus bien à Paris et la direction parisienne ne serait pas contre son départ pour renflouer les caisses et mettre de l’ordre dans le vestiaire. Le prix (...)