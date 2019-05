La nouvelle a eu l’effet d’une bombe et n’aura échappé à personne ce week-end. Vincent Kompany est de retour chez lui à Anderlecht comme "joueur-entraîneur". Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’engouement est total, dans les médias comme chez la plupart des fans de ballon rond.

"L’enthousiasme est énorme, mais ce qui me frappe dans ce genre d’événement, c’est l’absence de bémol et d’interrogation critique chez les observateurs. De plus, les médias apprécient traditionnellement l’unanimisme dans ce genre de situation", pointe du doigt Jean-Michel De Waele, sociologue du sport à l’ULB. Et il est vrai que chez Vincent Kompany, difficile de trouver une once de négativisme. Dévouement auprès de son club formateur, bataille contre le racisme, engagement solidaire, association pour les sans-abri mancuniens, plans pour sa fin de carrière rondement menés, le natif d’Uccle est engagé sur tous les fronts avec une attitude sûre et réfléchie, et semble plaire aux quatre coins du pays et à toutes classes sociales confondues.

(...)