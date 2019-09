Les Catalans ont sombré à Grenade (2-0) et réalisent leur plus mauvais début de saison depuis 25 ans.

Une équipe a bien quitté l’Estadio Nuevo Los Carmenes de Grenade dans la peau d’un leader provisoire du championnat d’Espagne. Pas le FC Barcelone, non, mais bien cet étonnant promu de Grenade qui a fait exploser les limites des Catalans qui ont confirmé leurs difficultés loin du Camp Nou en ce début de saison. Déjà battus sur le terrain de l’Athletic Bilbao (1-0) puis accrochés à Osasuna, les Barcelonais ont concédé leur deuxième revers de la saison (2-0) sans parvenir à se rebeller. Et les voilà avec seulement sept petits points au compteur sur quinze possible, du jamais-vu depuis 25 ans et une saison 1994-95 achevée à une anonyme quatrième place.(...)