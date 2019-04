Football Perquisitions à Anderlecht: Zahavi, le super-agent traqué de toutes parts Nicolas Christiaens

L'homme d'affaires israélien semble être au coeur de l'enquête qui a mené à des perquisitions à Anderlecht et à l'Union belge, ce mercredi.



Il n'aura fallu que quelques heures, ce mercredi, pour que plusieurs médias, dont le nôtre, découvrent que c'est le transfert d'Aleksandar Mitrovic vers Newcastle (en 2015 pour 18 millions d'euros) qui a poussé les enquêteurs à aller cueillir quelques dossiers sensibles dans les bureaux de Neerpede, le tout dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Si le flou entoure toujours, à l'heure d'écrire ces lignes, la possible implication de la société One Goal Management, il demeure une certitude : Pini Zahavi était l'agent le plus actif dans ce dossier.



Et il n'y a pas en Belgique que le "super-agent" est traqué par la justice...

