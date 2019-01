Yari Verschaeren s’est fait un nom au RSCA mais il ne va pas abandonner ses études pour autant : il veut absolument obtenir son diplôme du secondaire en juin. Un rythme fou.

Dimanche, Yari Verschaeren est devenu le premier joueur né au XXIe siècle à marquer en Prol League. Un but qui restera dans l’histoire de notre championnat mais ça ne sera pas dans les livres que le jeune milieu doit encore étudier. Pas de privilège malgré son grand match de la veille : lundi matin, il était de retour à l’école, l’institut Saint-Nicolas d’Anderlecht.

Verschaeren est en rhéto en option maths-économie. "Il a tellement donné pour réussir sa cinquième secondaire qu’il ne va pas lâcher maintenant", explique Jan Verlinden, responsable de la cellule sociale au RSCA. "Quand on a appris qu’il passait, on avait les larmes aux yeux avec ses parents. Il ne faut pas oublier tous les efforts maintenant qu’il perce en équipe première. Yari doit obtenir son diplôme d’humanités."

À l’institut Saint-Nicolas lundi, on était très fier de pouvoir féliciter Verschaeren. Le ket a dû dire merci des dizaines de fois, si pas des centaines. Mais la direction de l’établissement ne veut pas le traiter différemment des autres élèves. "Il a juste un programme adapté", précise Verlinden. "On est constamment en contact avec l’école pour faire coïncider au mieux l’horaire de la semaine avec le programme au Sporting. Le but est qu’il s’entraîne le plus possible en loupant un minimum de cours. Chaque cours qu’il manque, il doit le rattraper. L’école est intransigeante là-dessus, à juste titre. Mais cela demande une sacrée organisation."

(...)