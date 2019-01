On est allé voir ce qu’avait dans le ventre la seule équipe à avoir tout gagné cette saison dans le football national : les U13 d’Anderlecht. C’était dans un mini-Clasico au Standard, et on n’a pas été déçu !

Une seule équipe a gagné tous ses matchs cette saison dans le football national, hommes, dames et jeunes compris : les U13 d’Anderlecht. Dix-huit rencontres jouées, dix-huit victoires et une différence de buts de… +119. Une moyenne de sept buts marqués par match. On retiendra un 0-6 sur le terrain du Club Bruges, un 1-16 à Malines et un 0-7 à Genk, deuxième du classement et dont c’est l’unique défaite de la saison.

Des chiffres impressionnants qui ne doivent rien au hasard : la génération de ces garçons nés en 2006 est considérée comme la plus prometteuse actuellement à Neerpede. Peut-être la plus prometteuse de toute l’histoire du club en termes de densité. Beaucoup sont espérés en équipe première dans quelques années.

"Je compare cette génération 2006 à celle de 1999 qui a lancé de nombreux joueurs pros", dit Jean Kindermans, le directeur des jeunes. "La génération 2006 est assez complète. Il y a des talents partout dans l’équipe."

Pour mieux comprendre, nous étions au dernier match des U13 anderlechtois. Un mini-Clasico sur l’un des synthétiques du centre d’entraînement du Standard. C’était samedi, lors d’une matinée glaciale, face aux Liégeois, quatrièmes du classement et revanchards après le… 7-0 encaissé à l’aller, fin septembre.

Ce sont d’ailleurs