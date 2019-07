La saison 2019-2020 sera la première complète post-Footgate. Avec Malines, reconnu coupable mais presque impunissable à cause du règlement, en D1A. "Ça me choque vraiment", dit Chatelle. "Les joueurs et l’entraîneur Vrancken n’avaient rien à voir avec cette histoire et cela a d’ailleurs totalement noyé leur saison historique dans des conditions compliquées. Mais le fait est qu’il n’y a pas de punition sur des tricheries dans le championnat belge… On ne peut pas dissocier les dirigeants de leur club. Le signal est catastrophique."

"En termes d’éthique, ce n’est peut-être pas le meilleur signal surtout que c’est une faille de procédure qui sauve le club", enchaîne Chen, ancien joueur du KaVé. "Mais, d’un autre côté, on ne peut pas en vouloir aux supporters, qui sont les premiers lésés, de se défendre à fond dans cette histoire."

(...)