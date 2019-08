Qui aurait pu imaginer un tel fiasco, deux ans après l’arrivée en grande pompe du Brésilien au Parc des Princes ?

Il ne reste plus grand-chose des 222 millions d’euros claqués par le PSG pour payer la clause libératoire de Neymar. C’était en 2017 et à l’époque, le transfert avait créé une onde de choc jamais vue sur la planète football. Deux ans plus tard, on se dirige tout droit vers le fiasco le plus retentissant de l’histoire. Mais même si le PSG apparaît à première vue comme le grand perdant de l’affaire, ni le club catalan ni le joueur ne vont en ressortir grandi. Finalement, tout le monde est perdant.



(...)