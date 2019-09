Revoilà donc ce brave Neymar, maître chanteur de l’été, dans sa prison dorée parisienne.

Il était pourtant prêt à tout pour n’avoir plus la Tour Eiffel dans son champ de mire. Dans l’absolu, il rêvait de retrouver ses potes du Barça et les feux du Camp Nou. Mais, de guerre lasse, il aurait craqué, sans doute devant une offre last minute du Real Trappiste ou du FC Vogelpick, en Abssa.

(...)