Ronaldo s’est offert un triplé à domicile pour envoyer le Portugal en finale.

"Le Portugal est favori, pas seulement pour cette rencontre face à nous, mais bien pour la suite du tournoi. C’est le dernier champion d’Europe et une équipe qui a montré qu’en football rien n’est vraiment impossible. En plus de cela, ils ont l’avantage de jouer à domicile. Ils bénéficient du retour de Ronaldo et c’est la cerise sur le gâteau" , expliquait Vladimir Petkovic, l’entraîneur suisse, juste avant la rencontre.

(...)