Nathan Kabasele, libre depuis le mois de mars et la rupture de son contrat en Roumanie (après quatre mois d’arriérés de salaire), a accepté de nous raconter le quotidien pas toujours drôle d’un joueur au chômage.

Comment occupe-t-on ses journées quand on n’a pas de club ?

"On essaie d’avoir un programme très proche de ce qu’on a en club. Je travaille avec deux entraîneurs : Damien Broothaerts (NdlR : ancien athlète de haut niveau en sprint) s’occupe de ma préparation physique, en salle et sur piste, et un autre coach vient avec moi sur le terrain pour des séances avec ballon."

(...)