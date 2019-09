Football MLS: New York City change de politique et frappe fort ! Fabrice Melchior

Le champion en titre d'Atlanta n'a pu faire que de la figuration à New York. Le NYCFC crache le feu et a réalisé un carton: 4-1 face aux Géorgiens. Le club de Big Apple, qualifié pour les playoffs, impressionne depuis le début de la saison.



C'est la belle surprise de cette saison en Major League Soccer. Ayant fait table rase de son récent passé et des stars au nom ronflant venues palper quelques dollars, le New York City Football Club réalise une saison de toute beauté. Avec 61 points en 32 rencontres (soit une moyenne d'1,92 point par match), le club cher à Manchester City et aux New York Yankees domine de la tête et des épaules la Conférence Est. Exit les Andrea Pirlo, Frank Lampard ou encore David Villa: bienvenue les Mitrita et Castellanos. Et le club new-yorkais se porte - enfin - comme un charme...



