Depuis ce mercredi à 17 heures (minuit en Chine), le mercato de Super League est clôturé. Le sens des départs est toujours ouvert mais plus aucun joueur ne peut désormais être acheté par les clubs chinois. Pour ce dernier jour de transactions, on s’attendait à voir quelques gros mouvements réalisés. André Schürrle (Dortmund), Luiz Gustavo (Marseille), Ivan Perisic (Inter Milan) et surtout Gareth Bale (Real Madrid) ont tous été approchés par des écuries chinoises cet été.

(...)