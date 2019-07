Le défenseur néerlandais est officiellement à la Juve, qui affiche clairement ses ambitions avec ce transfert.

Adrien Rabiot, Gianluigi Buffon, Aaron Ramsey gratos, Luca Pellegrini pour 22 millions d'euros et maintenant Matthijs de Ligt pour 85,5 millions de biftons (qui devient de facto le défenseur le plus cher de l'Histoire et la troisième recrue la plus onéreuse de celle du club). Mine de rien, la Juventus est en train de sortir un mercato fichtrement intéressant. Et tout ça sans nécessairement faire péter la banque comme le Real (déjà 303 millions dépensés) ou le Barça (237 millions, en attendant Neymar). En tout cas dans l'optique où Paul Pogba ne rejoindrait pas le Piémont, auquel cas les comptes bianconeri seraient un peu plus légers.

(...)