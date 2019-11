Sacré José Mourinho ! Onze mois après avoir été viré de Manchester United, len'a mis que quelques minutes à retrouver toute sa verve. Entre discours sur son humilité et compliments de circonstances pour son prédécesseur Mauricio Pochettino, lea également rappelé qu'il ne ferait pas de folies lors du prochain mercato., a-t-il expliqué lors de sa conférence de présentation. "

Pourtant, la presse espagnole et britannique s'enflamment ! Le Telegraph (on ne parle donc pas de l'inénarrable Sun) explique ce vendredi que le Portugais tenterait de recruter Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois ne prolongera pas l'aventure au Los Angeles Galaxy, ouvrant la voie à un retour (plus que) probable en Europe. Autre joueur d'expérience, autre gros palmarès, Gareth Bale serait lui aussi pisté par Tottenham. Révélé chez les Spurs après ses débuts à Southampton, le Gallois avait quitté l'Angleterre direction le Real Madrid en 2013.

(...)