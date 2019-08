À peine arrivés à Myslénice, notre regard est attiré par les cris et grands gestes de Wasilewski, qui organise sa défense dans les trois contre trois face aux attaquants. Ses premiers mètres sont un peu plus laborieux qu’à sa grande époque. Wasyl a un peu perdu de sa mobilité, mais sa rage de vaincre est restée intacte. Et il reste prêt à sacrifier sa vie pour éviter que les jeunes ne lui mettent un but.

(...)