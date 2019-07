L’entraîneur belge Luc Eymael coache l’équipe militaire égyptienne.

Il est dix heures du matin et le soleil frappe déjà fort sur Le Caire. La barre des 25 degrés est en train d’être doucement dépassée dans le centre de la capitale égyptienne quand nous retrouvons Luc Eymael. Cet homme imposant de 59 ans semble être comme à la maison en Égypte, même si le mal du pays le prend parfois. Reconnu dans la rue et photographié avec quelques passants, ce Belge est une personne connue en Égypte.

Il est à la tête d’El Geish, l’équipe militaire égyptienne qui évolue en Division 1 et qu’il retrouve ce jour-là pour une séance d’entraînement matinal. "C’est l’une des équipes les plus riches d’Égypte mais elle n’est pas vraiment dépensière", nous explique Luc Eymael dans le taxi personnel qui le conduit chaque jour au complexe d’entraînement et plus globalement où il souhaite aller, jour et nuit. "Ils ne veulent pas investir alors qu’ils pourraient rivaliser avec Zamalek ou Al-Ahly, les deux plus grands clubs d’Égypte. Je suis le premier coach étranger du club et ils ne sont pas vraiment tous habitués par ma manière de fonctionner."

(...)