Le capitaine rebecquois Mathieu Herbecq s’est levé à 4 h du matin pour aller travailler, mardi, avant de se rendre au stade Jan Breydel et de terminer sa longue journée par une qualification historique au Cercle Bruges. "Même si on avait perdu 5-0, on aurait quand même fait la fête. Donc, j’ai pris congé ce mercredi", avouait-il, après avoir terminé la rencontre avec des crampes.

(...)