"Liverpool est le plus grand club du monde et c’est un rêve devenu réalité que de pouvoir y évoluer." Telle est la phrase bateau par excellence prononcée par toute bonne nouvelle recrue qui se respecte. Cet été, Jürgen Klopp ne l’a entendue qu’à une seule reprise, de la bouche de Sepp van den Berg, un jeune défenseur central de 17 ans recruté à Zwolle. Le tout alors que le mercato anglais ferme ses portes ce 8 août ! Voilà qui change des années précédentes, où les Reds dépensaient à tout va et, la plupart du temps, bien. Alisson Becker, Naby Keita, Fabinho, Xherdan Shaqiri, Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain, Sadio Mané etc., Liverpool a parfois eu des airs de hall de gare.

(...)