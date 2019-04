Le Club Bruges l’a apprécié pendant sept saisons. L’Antwerp l’a découvert il y a huit mois mais l’a déjà adopté.

Lior Refaelov a oublié le Standard avec qui il avait noué un bref flirt, il y a peu. Il a trouvé au Bosuil sa seconde voie dans sa patrie d’adoption : "Depuis mon opération aux adducteurs, il y a deux ans, je me sens de nouveau libéré et au point physiquement", explique-t-il, totalement serein. Il n’a pas tort : il a inscrit dix buts cette saison, performance qui égale ses réussites brugeoises en 2012-13 et 2014-15. (...)