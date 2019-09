FIGO > Reçu

9 septembre 2000 (J1) / Real Madrid-Valence : 2-1

Arraché à l’éternel rival barcelonais durant l’été et premier galactique de l’Histoire, Luis Figo ne brille pas plus que ça dans le jeu pour sa première avec le Real. Mais il conquiert immédiatement le cœur des supporters, en devenant le héros d’une fin de match folle. Alors que le Real et Valence s’acheminent vers un score de parité (1-1), à quatre minutes du terme de la rencontre, le Portugais décoche une magnifique frappe et offre la victoire aux siens (86e). Après avoir trahi l’ennemi, Figo est définitivement adoubé. Cette saison-là, il gagnera la Liga dont il terminera meilleur passeur.