"Le football n’est pas au-dessus des lois"

Le nouveau président de l’ACFF a déjà pris son bâton de pèlerin. L’été sera chaud.

Laissé vacant après une mandature que l’avocat namurois Gaspar Navez ne souhaitait visiblement pas briguer à nouveau, le siège présidentiel de l’ACFF (Association des clubs francophones de football) est désormais et depuis peu occupé par David Delferière, un des derniers dinosaures de l’URBSFA, lui qui a l’énorme atout d’en connaître les moindres rouages, pour avoir été un de ses membres fondateurs voici dix ans et pour y avoir rempli les fonctions de secrétaire général durant un lustre et demi.

Le Sonégien connaît donc parfaitement la musique mais accorder les violons de la bonne cinquantaine de clubs militant au plus haut niveau de l’aile francophone ne sera pas une mince affaire. En cause, la partition suggérée par Charles-Éric Clesse, le président des Auditeurs du travail de Belgique, et qui s’annonce compliquée à exécuter sans redouter une certaine cacophonie. Doux euphémisme.