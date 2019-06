Depuis plusieurs années, le montant des transferts des stars du football atteint chaque saison de nouveaux records et ne manque pas de choquer l’opinion publique. Le transfert d’Eden Hazard au Real ne fera pas exception. Et si l’économie du foot professionnel au XXIe siècle n’a plus rien de comparable avec celle des années 1970, il reste un petit "business" tant les clubs les plus riches de la planète ont des chiffres d’affaires sans commune mesure avec ceux des plus grandes entreprises.

Toutefois, il n’est plus à prouver que ce sport a un impact socio-économique sur la société, qui ne cesse de croître d’année en année. Une étude de Deloitte vient tout juste de confirmer cette tendance. La Pro League, qui regroupe les 24 clubs professionnels de football en Belgique, publiait ce jeudi la deuxième édition de son étude sur son impact sur l’économie belge.

Et en 2017-2018 , l’impact socio-économique du foot professionnel belge s’est élevé à 943 millions d’euros contre 935 un an plus tôt. "L’année dernière, les clubs professionnels belges ont apporté une valeur ajoutée importante à l’économie belge, souligne Sam Sluismans, associé chez Deloitte Belgique. Cette année, ils ont créé pas moins de 15 % d’emplois en plus. Malgré une année mouvementée pour l’organisation, il n’existe aucun doute que le football belge ait toujours un impact socio-économique majeur sur notre société."

Pour arriver à un tel montant, le consultant Deloitte a additionné les 321 millions de chiffre d’affaires des 24 clubs de Pro League, en hausse de 2,5 % (recettes aux guichets, loges et business seats, droits télévisés, sponsoring, publicité, merchandising, recettes de catering, primes de l’UEFA en Coupe d’Europe), puis les plus-values sur transferts (qui ont, en revanche, chuté de 97,1 à 73,3 millions) et les revenus propres de la Pro League. Viennent enfin s’ajouter les 263 millions d’impact indirect via les fournisseurs (transport, logistique, Horeca, constructeurs d’infrastructures sportives, etc.) et 151 millions d’impact induits.

Au niveau des recettes, les clubs belges dépendent toujours beaucoup des (...)