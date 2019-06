Quand on parle de Major League Soccer, il est inévitable de penser aux visages connus sur le Vieux Continent et qui sont en fin de carrière. Ibrahimovic, Rooney, Nani ou encore Schweinsteiger: ils ont fait les beaux jours des clubs européens et sont partis tenter leur chance au pays de l'Oncle Sam.

S’ils performent encore sur les terrains, ils offrent une meilleure visibilité au championnat. Mais la Ligue nord-américaine voit grand, très grand même, et ne compte pas continuer à distribuer les dollars pour attirer les stars. Elle veut former les prochains grands noms du ballon rond afin de, pourquoi pas ?, les voir traverser l’Atlantique et montrer aux Européens ce dont elle est capable.

(...)