La première fois que le nom de Kevin Ntika est apparu dans les journaux, ce n’était pas dans la rubrique sportive mais dans les faits divers. "À 13 ans, je me suis noyé dans la mer du Nord à Ostende", raconte-t-il. "C’était en 2009 lors d’un voyage avec le patro Notre-Dame de la Joie de Bruxelles. On était sorti du groupe avec des copains pour aller se baigner. Mais c’était une zone interdite. Mes copains ont réussi à sortir de l’eau mais pas moi. Je suis resté entre sept et huit minutes sous l’eau avant que les sauveteurs me trouvent et me sortent."

Sept-huit minutes sous l’eau, c’est un délai trop long normalement, non ?

(...)