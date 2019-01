Il possède un passeport belge et a même déjà porté, à plusieurs reprises, le maillot des Diablotins. Il n’a pourtant jamais vécu dans le plat pays qui est le sien et ne parle correctement ni le français, ni le flamand. Bien plus à l’aise dans la langue de Cervantes - ou de Sergio Ramos, qu’il connaît bien mieux -, il vibre aux exploits du Real Madrid dont il a déjà porté le maillot dans les équipes d’âge. Mais c’est en Norvège, dans le club du Molde FK, qu’il exerce, pour l’heure, ses talents de gardien de but !

Décidément, le parcours d’Alexandro Craninx est à la fois international et atypique. L’homme, 23 ans, cultive, en vérité, les paradoxes. "Je suis né à Malaga où mes parents, originaires de Hasselt et Saint-Trond, étaient installés. J’ai grandi et j’ai fait toute ma scolarité en Espagne. Du coup, c’est vrai, je me sens très espagnol…"

Dès son plus jeune âge, Alex est tombé sous le charme du futbol. "En Andalousie, c’est une religion. Mes frères étaient mordus et jouaient à un bon niveau. J’ai suivi la même voie !"

(...)