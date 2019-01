Protégé de Van Gaal chez les jeunes à l’Ajax, Stanley Aborah a vu sa carrière s’écrire loin de celles de ses anciens partenaires qu’il surpassait à l’époque. Quelque part entre Dender, la Slovénie, la Hongrie, l’Irlande et même le Koweït.

Il était peut-être le plus doué. Stanley Aborah a été en tout cas le plus précoce. Le premier de ces Anversois qui a rejoint les Pays-Bas au début des années 2000 à faire parler de lui. Sans connaître la réussite qui lui était promise.

Le milieu offensif était programmé pour le haut niveau. Le très haut niveau. Il l’a découvert à 17 ans, en octobre 2004 quand il a effectué ses débuts avec l’Ajax en remplaçant Rafael Van der Vaart. À l’époque, Aborah était capitaine en réserve, le joueur mieux coté de sa génération formée par Ryan Babbel, Jan Vertonghen ou encore Urby Emmanuelson.

"Ce qui prouve, sans me vanter, à quel point j’étais bon à l’époque. J’étais vraiment considéré comme un gros talent si je peux dire cela de moi", explique-t-il, un peu embarrassé de parler de lui en ces termes. "Mais si mes performances sur le terrain peuvent le laisser croire, je n’étais pas heureux. J’ai eu beaucoup de problèmes avec les entraîneurs, les dirigeants alors que je jouais bien. Vraiment. Quand vous n’êtes pas heureux en dehors du terrain, vous faites parfois des choses stupides et vous avez cette étiquette de fauteur de troubles difficile à enlever. C’est compliqué ensuite de faire changer d’avis des gens."

Danny Blind ou Ronald Koeman ne veulent plus de lui. Au contraire de Louis Van Gaal, séduit mais qui sera le grand perdant de la lutte de pouvoir qui fait rage à l’époque dans le club.

"Je me rappelle que Van Gaal s’était disputé avec Koeman à mon sujet. Il me voulait en équipe première déjà l’année d’avant, quand j’avais 16 ans. Il m’adorait. Mais il est parti. C’était mauvais pour moi. Si Van Gaal était resté, je serais revenu en équipe première."

Au lieu de cela, après un prêt en 2005/06 à Den Bosch qu’il qualifie lui-même de "l’une de mes plus mauvaises décisions", sa carrière va alors prendre une tournure moins dorée. Plus laborieuse. Franchement improbable même. "C’est vrai que c’était impossible à prévoir. Quand tu commences, tout le monde rêve du Real, de Barcelone. J’ai eu des opportunités. Après l’Ajax, Hoffenheim m’avait proposé un super contrat, mon agent a rappelé trop tard parce qu’il attendait une offre de Barcelone. Barcelone a dit non, on a rappelé Hoffenheim mais c’était trop tard. J’ai été malchanceux, blessé et j’ai fait des mauvais choix. Si je racontais tout, les gens seraient vraiment sous le choc, se demanderaient comment est-ce possible ?"

Avec le temps, Aborah s’est forgé un avis sur le sujet. Une conviction sur ce qu’il aurait pu faire autrement. "À refaire, je pense que je fermerais ma g…", avoue-t-il en riant franchement. "Cela a tué ma carrière à l’Ajax. Mais c’est difficile de changer sa personnalité. C’est ma réputation. C’est un peu le principe du téléphone arabe, une petite chose peut prendre des proportions incroyables, j’ai cette image de fouteur de m… alors que je suis quelqu’un de calme, de respectueux, je dis juste quand je ne suis pas d’accord. Je ne supporte pas l’injustice et cela ne passe pas dans le football où il y en a tellement. Maintenant, je suis différent, je sais comment cela marche. Je suis plus mature, on peut me faire ce qu’on veut, je m’en moque. J’avance, je joue."

(...)