Football Les Belges du bout du monde (10/10): "Je me disais que je n’allais jamais jouer en Italie à cause du racisme" Jonathan Lange

S’il n’a pas été épargné par ce fléau, Benjamin Mokulu évolue depuis désormais quatre ans en Serie B où il a connu quatre clubs et plusieurs vies. Et il s’y plaît.



"Je parle limite mieux italien que français maintenant."



Benjamin Mokulu ponctue l’interview d’un sourire. Voilà quatre ans et demi que l’attaquant a quitté la Belgique.



En septembre 2014, il a mis le cap sur Bastia. "Mogi Bayat m’a appelé le dernier jour du mercato pour me dire qu’ils étaient intéressés ; je n’y croyais pas. Cela s’est fait en moins de 12 heures. Un rêve. C’était le 31 août et le lendemain, à 6 h du matin, j’avais mon vol."



(...)