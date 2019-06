Complices, souriantes et blagueuses, Aline et Tessa pourraient être prises pour des sœurs. Mais elles ne le sont pas. Tout du moins génétiquement parlant car autrement, leur relation est fraternelle. Zeler, 36 ans, a vu débuter Wullaert, 26 ans, adolescente à Zulte Waregem. Les deux joueuses ont ensuite évolué ensemble au Standard.

Depuis neuf ans, elles se côtoient en sélection nationale. Et petit à petit une amitié s’est tissée entre les deux femmes. Ce soir-là, dans le hall de l’hôtel Martin’s Red, les deux joueuses très proches l’une de l’autre, se sont confiées avec enthousiasme sur le football féminin belge, leur carrière et leur relation et aussi le Mondial féminin qui débute ce vendredi 7 juin sans la Belgique.

Vous avez manqué la qualification en barrage face à la Suisse. Néanmoins, la popularité du foot féminin ne cesse de grandir dans notre pays. Pensez-vous que vous y avez contribué ?

Tessa Wullaert : "Oui. Le football belge est en pleine croissance depuis qu’on s’est qualifié pour l’Euro 2017. Et puis notre génération a créé une vraie marque avec les Red Flames."

Aline Zeler : "Pour rebondir sur ce que dit Tessa, quand on nous a nommées les Red Flames, toute une communication a été mise en place. On voulait attirer l’attention et sortir de l’ombre des Diables rouges. En tant que joueuses, on nous a aussi demandé de mettre en avant la marque Red Flames. À chaque fois qu’on le pouvait, on faisait des photos avec nos équipements, nos sponsors. D’autant que certaines joueuses phares comme Tessa évoluent dans des grands clubs. Leur image est relayée dans le monde entier."

Concrètement, comment se matérialise la progression du football féminin ?

A.Z. : "En 2014, la fédération s’est énormément investie. Cécile De Gernier et moi avons été engagées à mi-temps pour travailler sur le football récréatif et la formation des jeunes dans les provinces wallonnes. En Flandre, Niki De Cock a été recrutée pour les mêmes missions. De leur côté, les clubs ont augmenté le nombre d’entraînements hebdomadaires. Quand j’ai commencé, je n’avais que deux séances par semaine, alors que maintenant, on peut monter jusqu’à huit ou neuf ! En sélection nationale, l’arrivée d’Ives Serneels a changé pas mal de choses. Il a une vision à long terme."

T.W. : "Personnellement, quand je vois de bonnes pratiques à Manchester City, j’essaye de les appliquer en sélection. Par exemple, on discute des plans de jeu dans mon club. Je me suis dit que c’était une bonne idée. Donc j’en ai parlé à l’entraîneur des Red Flames. Autre illustration : on a mis en place un pré-échauffement avant d’entrer sur le terrain. C’est très anglais mais depuis qu’on fait ça, mes équipières en sélection apprécient. C’est comme ça que l’on s’améliore. Tout ça nous tire vers le haut. En espérant que ça nous mène à la qualification pour l’Euro 2021."

Vous avez joué toutes les deux au Standard. Continuez-vous à suivre le parcours du club, et plus globalement le championnat belge ?