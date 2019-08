Pour l’entrée en lice des clubs de D1A en Croky Cup, le duel entre Anversois et Bruxellois retiendra l’attention. Fin septembre, Anderlecht se déplacera au Kiel du Beerschot. Un tirage loin d’être évident pour une équipe qui espère avoir lancé sa saison d’ici-là.

"Ce sera un match difficile, d’autant plus qu’on le disputera chez eux", analyse Michael Verschueren. "On veut aller loin, même si ce tirage n’est pas le chemin le plus facile. Mais nous sommes Anderlecht, et nous sommes donc ambitieux."





(...)