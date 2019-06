Battus en finale en 2017, les Espagnols ont remporté l’Euro U21 avec maîtrise.

L’Espagne n’avait pas oublié. Deux ans après avoir été battue en finale de l’Euro U21 par l’Allemagne (1-0), la Rojita a pris sa revanche.

Grâce à un but précoce de Fabian Ruiz (6e) et à un autre de Dani Olmo (69e), les hommes de Luis de la Fuente ont remporté leur cinquième Euro Espoirs et égalent l’Italie, pays organisateur cette année, au rang des nations les plus titrées… après avoir été battus par la sélection italienne lors du match d’ouverture (3-1).