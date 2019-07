Le marché des transferts s'est ouvert il y a un peu plus de deux semaines, et une chose est sûre: c'est un marché à deux, voire trois ou quatre vitesses que nous vivons. Alors que le milliard d'euros a été dépensé en Espagne, la Ligue 1 n'a lâché pas plus de 225 millions à l'heure qu'il est.

La Liga n'a jamais été la dernière à délier les cordons de la bourse et le moins que l'on puisse écrire est que cet été ne fait pas exception. Alors que les marchés sont ouverts depuis quinze jours à peine, les clubs espagnols ont déjà franchi la barre du milliard d'euros. C'est ce que rapporte le site de référence Transfermarkt, sur lequel nous nous sommes basés pour recueillir l'ensemble de ces données.

Le Real Madrid est le club le plus dépensier. Jusqu'ici pour leurs cinq premières recrues, les Madrilènes ont ouvert les comptes en banque à hauteur de 303 millions d'euros.

(...)