On a beaucoup parlé d’Adrien Trebel dans cette préparation, le plus gros salaire devenu indésirable. Mais il n’est pas le seul grand perdant de ce début d’ère Vincent Kompany au Sporting. De manière plus discrète, Sven Kums vit aussi des moments compliqués. Au point de se questionner sur son avenir au RSCA.

(...)