Football L'autre regard: le petit Émirat qui monte Miguel Tasso

La victoire du Qatar lors de Coupe d’Asie des Nations est loin d’être anecdotique. On savait déjà que le petit Émirat était l’une des puissances financières les plus influentes du football planétaire. Il est en train de devenir aussi une référence sur le plan sportif. À moins de quatre ans du prochain Mondial - qu’il accueillera sur ses terres - c’est interpellant. On le sait : le Qatar a fait du sport de haut niveau la vitrine de son pays, use et abuse de sa fortune gazo-pétrolière pour s’inviter sur tous les podiums. Rien n’est trop beau, rien n’est trop cher.



(...)