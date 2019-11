On sait de longue date que Didier Deschamps ne sélectionnera plus jamais Karim Benzema en équipe de France.

Entre les deux hommes, le courant passe aussi mal qu’entre Bart De Wever et Paul Magnette ! Bizarrement, le joueur du Real Madrid n’a pourtant jamais été aussi brillant qu’en ce moment. Meilleur buteur de la Lig a , il étale sa classe à chaque match. Même Eden Hazard est sous le charme. "C’est le meilleur attaquant du monde", a-t-il confié, se réjouissant malicieusement, pour les Diables rouges, que son partenaire de club ne joue plus pour les Ble us .



(...)