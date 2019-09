Ce dimanche, le résultat du match entre l’Espagne et les Îles Féroé ne fait pas de doute. Premier de son groupe avec 15 points sur 15, la Roja s’apprête à confirmer son parcours sans faute face à l’une des plus faibles nations, lanterne rouge du groupe F, avec cinq défaites en autant de rencontres et seulement trois petits buts inscrits pour 16 concédés.





