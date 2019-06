Quelque chose a changé avec Aaron Leya Iseka. Pas uniquement sa coupe de cheveux avec cette teinture blonde estivale.

L’homme est toujours aussi mesuré dans son discours, sa voix grave porte un peu plus, ses rires sont toujours aussi francs et sonores. Mais en l’absence de Landry Dimata, l’attaquant se sait attendu. Il en a pleinement conscience. Se dit prêt à assumer comme il nous l’a expliqué avant cette répétition générale en France, un pays où il a vécu une saison qu’il qualifie de "mitigée" du haut de ses six buts en 32 apparitions.

"J’en ai parlé avec mon coach aussi. On aurait attendu une meilleure performance personnelle de ma part. Après, l’équipe en elle-même a fait un mauvais championnat (seulement 15e et un maintien acquis lors de l’avant-dernière journée). On s’est rendu les choses difficiles. Cela n’a pas été une bonne saison, ni pour moi, ni pour le club."

(...)