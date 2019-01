Comme ce fut le cas la saison passée, c’est à Bruges que Charleroi débutera l’année. Il y a un an et deux jours, lors du quart de finale de Coupe de Belgique, le Sporting s’était complètement écroulé et s’inclinait 5-1 au terme d’une prestation catastrophique. "Bruges avait été fort mais nous (...)