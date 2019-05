Nous sommes le 9 mars, Malines dispute la finale aller pour la montée en D1A sur le terrain du Beerschot Wilrijk. A la 40e minute, Igor De Camargo demande à sortir L'homme au 17 buts cette saison se plaint du genou. le verdict tombera quelques jours plus tard: déchirure de la bande médiale du genou gauche. "C'est la que j'ai entamé ma course contre la montre", nous glissait l'ancien Diable Rouge, à une dizaine de jours de cette fameuse finale, celle qu'il n'a jamais remportée dans sa carrière. "Je me souviens de celle perdue avec le Standard en 2007, cela fait toujours mal de perdre une finale, j'espère que cette fois, je serai plus chanceux." Entretien avec un attaquant de 35 ans qui n'a jamais semblé être aussi efficace qu'en ce moment.

Igor, avez-vous senti qu’on vous mettait la pression pour que vous soyez de retour pour ce 1er mai ?

"Pas du tout et je ne m’en mets pas non plus car je sais que me précipiter n’arrangera rien. Une fois que je serai sur le terrain, que ce soit 10, 20 , 90 ou 120 minutes, vous verrez un Igor à 100 %. Plus jeune, j’ai déjà commis cette erreur de m’aligner sans être à 100 %. Une fois que tu es sur le terrain, les supporters ne savent pas si tu est au top ou pas, ils voient juste un gars qui doit prester. Évidemment que j’ai envie de jouer cette finale, d’être titulaire mais je dois avant tout être correct et honnête envers moi-même. Si je reviens sans être à 100 %, je vais gâcher mon image, celle du club et on risque de perdre. Je préfère que l’équipe soit bien et qu’on remporte ce match quitte à ne pas jouer. Si c’est le cas, quoi qu’il arrive, je ferais partie de l’histoire car j’ai fait toute la campagne de Coupe."

(...)

Vous n’avez plus disputé de match officiel depuis le 16 mars tandis que Gand a déjà six matches de PO1 dans les jambes, n’est-ce pas frustrant ?