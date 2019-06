Le jeune milieu de terrain allemand sera l’une des attractions du mercato et de la Mannschaft.

Il n’a jusqu’à présent disputé que 112 minutes en trois apparitions sous le maillot de la Mannschaft. Sauf si vous êtes un vrai suiveur du football allemand, son nom ne vous dit d’ailleurs probablement pas grand-chose. Mais son avenir s’annonce d’ores et déjà doré. Kai Havertz, qui fêtera ses 20 ans ce mardi 11 juin, est l’un des plus grands espoirs du football allemand. Et Joachim Löw devrait lui donner sa chance ce soir en Biélorussie.

