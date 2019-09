Jamais, peut-être, un numéro de vareuse n’avait autant fait couler d’encre. Dans tous les clubs du monde ou presque, c’est la liquette n° 10 qui attire l’attention. Pas au Real Madrid.

Mariano Diaz, qui portait cette vareuse mythique la saison dernière, n’y a pas vraiment fait honneur (4 buts inscrits en 746 minutes jouées) et le Diable rouge doit redorer un n° 7 au passé glorieux.

Rien que dans l’après-guerre, on parle de 1 421 buts inscrits en 2 977 matchs officiels par les huit n° 7 les plus mythiques du Real. Dans l’ordre chronologique : Sabino Barinaga, Joseito, Raymond Kopa, Amancio Amaro, Juanito, Emilio Butragueno, Raùl et Cristiano Ronaldo.

