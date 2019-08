Il lui a fallu un match. Une petite rencontre pour rejoindre un club de moins en moins fermé : celui des buteurs belges en Premier League qui compte désormais 34 membres. Leandro Trossard l’a intégré dès son premier match avec Brighton. Et l’ancien Genkois, sans l’intervention du VAR, se serait même offert un doublé, mais sa volée a été refusée et il a donc dû se contenter d’un but qui a offert un point aux Seagulls contre West Ham.





(...)